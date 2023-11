L’EXPERTISE DE GENRE : LA FABRIQUE DU FÉMINISME DANS LE JOURNALISME Palais Eynard – Hôtel municipal Genève, 22 novembre 2023, Genève.

L’EXPERTISE DE GENRE : LA FABRIQUE DU FÉMINISME DANS LE JOURNALISME Mercredi 22 novembre, 19h00 Palais Eynard – Hôtel municipal Gratuit, sur réservation

Le journalisme façonne les perceptions et offre les clés de compréhension sur les enjeux contemporains. Être en phase avec les perspectives féministes fait évoluer la pratique professionnelle de toute l’activité et permet un changement positif pour l’ensemble de la société. Cette table ronde réunit Laurène Daycard (journalopes), Manon Legrand (axellemag) et Pauline Vrolixs (journalista) qui incorporent l’expertise de genre dans leur travail afin de redéfinir le concept de « neutralité », éliminer les biais de genre et les préjugés inconscients dans leur couverture médiatique. Elles aborderont ensemble les défis d’un tel travail.

Invitée·x·s

Laurène Daycard est une journaliste et autrice française. Membre du collectif de journalistes féministes Les Journalopes, elle anime le podcast « Faire Genre » coproduit par Binge audio et le CNRS et est chroniqueuse invitée du magazine « Mademoizelle ». En 2023, elle publie l’essai Nos Absentes. À l’origine des féminicides, une enquête précurseuse sur les féminicides.

Manon Legrand est une journaliste indépendante belge. Elle écrit pour les mensuels Alter Echos et Démocratie spécialisés sur les questions sociales et pour le magazine féministe Axelle. Membre d’un collectif indépendant de femmes journalistes et réalisatrices qui a sorti en 2022 son premier documentaire Pas sans elles, Manon Legrand coécrit et réalise plusieurs podcasts dans lesquels elle traite d’enjeux relatifs à la santé, à la culture, à l’économie ou à la politique, au prisme du genre.

Pauline Vrolixs est une journaliste, animatrice et productrice suisse. Elle travaille pour la presse écrite, la télévision et le cinéma avant de rejoindre la RTS en 2012. Lauréate du Swiss Press Award Radio en 2017 et créatrice du podcast « Epiderme », elle se spécialise dans le récit intime audio et est membre de Reportage.ch, association romande de soutien pour le podcast et la création sonore et de Journalista, réseau de journalistes pour l’égalité.

Modération

Valérie Vuille est directrice de l’association décadréE, qui s’engage pour plus d’égalité dans les médias à travers différents projets de formations, de sensibilisation et de recherche.

Palais Eynard – Hôtel municipal Rue de la Croix-Rouge 4, 1204 Genève Genève +41 22 418 29 00 [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/EBHDAf3YhA/event/1046160/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/administration-municipale/palais-eynard-hôtel-municipal/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T19:00:00+01:00 – 2023-11-22T20:30:00+01:00

2023-11-22T19:00:00+01:00 – 2023-11-22T20:30:00+01:00

DR