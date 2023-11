EN CONVERSATION AVEC ALICE COFFIN Palais Eynard – Hôtel municipal Genève, 20 novembre 2023, Genève.

Nous avons le plaisir de vous convier à une rencontre en tête-à-tête avec Alice Coffin, journaliste, écrivaine, militante pour les droits féministes et LGBTQIA+, politicienne écologiste et figure éminente du changement social. Une rencontre inspirante avec l’autrice du Génie Lesbien qui nous plongera dans son histoire personnelle ainsi que ses contributions et actions. Nous l’entendrons sur l’importance de faire entendre toutes les voix dans le journalisme et la politique, entre autres, pour construire une société éclairée et avancer vers un monde plus équitable.

Modération :

Christine Gonzalez : journaliste Questions Genre et Question Q (RTS), Le grand dimanche Soir (France Inter) et podcasteuse “Voyage au Gouinistan” et “Destination Vieillistan”.

Avec le soutien de la Ville de Genève.

2023-11-20T19:00:00+01:00 – 2023-11-20T20:30:00+01:00

