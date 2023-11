MUSIQUE : VERS UNE INDUSTRIE D’UN NOUVEAU GENRE Palais Eynard – Hôtel municipal Genève, 15 novembre 2023, Genève.

Comme tout art, la musique est un espace de créativité et de passion gravement marqué par les inégalités de genre, les abus de pouvoir et les violences sexistes et sexuelles. Toutefois, il existe de belles initiatives qui promeuvent l’égalité d’accès et de traitement pour les femmes et minorités de genre. Elles luttent ainsi durablement contre le sexisme de ce milieu et offrent de nouvelles perspectives aux artistes.

Lola Levent est une artiste visuelle, poète, journaliste, activiste féministe au sein du milieu musical. Créatrice de la plateforme Beaux-Raps, elle s’intéresse à la place des minorités de genre dans l’industrie de la musique et fonde le label D·I·V·A. L’agence sensibilise aux violences sexistes et sexuelles, accompagne et met en valeur les artistes qui s’identifient comme des femmes et des personnes non binaires.

Lola Nada a longtemps œuvré comme responsable du booking chez Opus One, programmatrice des concerts de Thônex Live, responsable de l’espace professionnel du Paléo Festival avant de se lancer à son compte. En 2021, elle co-fonde Inouïe, une agence d’artistes pas comme les autres, tournée vers la diversité et l’inclusion.

Albane Schlechten, activiste culturelle au sein la scène alternative genevoise, ancienne permanente de l’Usine, Albane Schlechten participe au collectif qui monte le club La Gravière en 2011. Elle rejoint la faîtière des clubs et des festivals de musique-PETZI en 2016. La même année, elle co-fonde le label We Can Dance It, initiative visant à promouvoir l’égalité sur les scènes des clubs et des festivals. Directrice de la Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles depuis 2019, institution qui soutient et promeut les artistes suisses, elle est également élue au Conseil municipal de la Ville de Genève depuis 2015.

Ellen Ichters est productrice et animatrice de Quartier Livre (La Première), Spectrum (Couleur 3) et QWERTZ (Radio Télévision Suisse).

Lola Levent proposera le mercredi 15 novembre une Masterclass « Regard sur l’industrie musicale française » destinée aux jeunes artistes, aux producteur·x·ices, aux manager·x·euses, aux professionnel·x·les de l’industrie musicale qui souhaitent en savoir plus sur la scène musicale française. Informations et inscriptions ici.

Avec le soutien de la Ville de Genève.

