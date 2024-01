Exposition : Quartiers créatifs et culturels Palais ducal Nevers, vendredi 12 janvier 2024.

Nevers Nièvre

Début : 2024-01-12

fin : 2024-01-27

A découvrir du 12 au 27 janvier l’exposition photos « Quartiers Culturels et Créatifs » au Palais ducal, salle Fernand Chalandre.

Cette dernière présente 20 clichés réalisés par des Neversois de 11 à 19 ans, dans le cadre du projet « Quartiers Culturels et Créatifs » qui vise à initier les jeunes des 4 quartiers prioritaires (Grande Pâture, Banlay, Bords de Loire, Courlis) à différentes pratiques culturelles et aux formes d’expression qu’elles suscitent.

Vernissage le 12-01 à 18h30.

Entrée libre.

Du 17 au 20 juillet 2023, Marich Devise de l’association Clichés Urbains leur a raconté l’histoire de la photo et leur a appris comment composer un cliché. Puis ils sont passés à la pratique, laissant libre court à leur imagination tout en jouant avec le cadre, les perspectives, les couleurs et les reflets.

Les photos présentées sont le résultat de ces ateliers proposés à tous les jeunes intéressés par cette pratique artistique et le mode d’expression qu’elle représente.

Palais ducal Rue Sabatier

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté



