Exposition Photo Quartiers Créatifs et Culturels Vernissage : vendredi 12 janvier 2024, à 18h30, salle Fernand Chalandre – Palais Ducal. L’exposition est organisée par la Direction de la Proximité et durera du 12 au 27 janvier 2024. 12 – 27 janvier Palais Ducal Nevers Entrée Libre

Début : 2024-01-12T18:30:00+01:00 – 2024-01-12T20:00:00+01:00

Fin : 2024-01-27T14:00:00+01:00 – 2024-01-27T17:45:00+01:00

Les photos présentées durant l’exposition sont le résultat d’ateliers photos proposés à tous les jeunes des quartiers QPV de la Ville de Nevers, dans le cadre du projet « Quartiers Créatifs et Culturels » qui visent à initier les jeunes à différentes pratiques culturelles et aux formes d’expression qu’elles suscitent.

20 clichés ont été sélectionnés et sont présentés lors de cette exposition.

Palais Ducal Nevers Place des Reines de Pologne Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté