Nièvre Le château a des grandes oreilles Palais Ducal Nevers Nevers, 26 décembre 2023, Nevers. Le château a des grandes oreilles Mardi 26 décembre, 10h00 Palais Ducal Nevers Gratuit – En famille – Rendez-vous au Palais Ducal, par l’Office du Tourisme – Sur inscription Quel remue-ménage, la Noël est passée, la bûche est consommée, les invités sont partis… Mas chut !!! Je vais te raconter ce que les grandes oreilles ont entendues. Si tu veux, viens en habits de prince, de princesse ou de fée… Palais Ducal Nevers Place des Reines de Pologne Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://culture.nevers.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-26T10:00:00+01:00 – 2023-12-26T12:00:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

