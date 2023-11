Le patrimoine au Téléthon Palais Ducal Nevers Nevers, 9 décembre 2023, Nevers.

Le patrimoine au Téléthon Samedi 9 décembre, 09h00 Palais Ducal Nevers Gratuit – En famille – Rendez-vous au Palais Ducal et à l’Espace Patrimoine, entrée par l’Office du Tourisme

De 9h à 20h, le pôle Patrimoine et Transmission de la Ville de Nevers vous propose jeux et visites à gogo pendant le Téléthon !

Visites du Palais à 11h, 14h et 19h

Visites de l’Espace Patrimoine à 15h et 17h

Jeux en famille de 9h30 à 12h et de 16h à 19h

Palais Ducal Nevers Place des Reines de Pologne Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

2023-12-09T09:00:00+01:00 – 2023-12-09T20:00:00+01:00

AFM Téléthon