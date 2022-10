Journées de l’architecture – Notre maison imaginaire Palais Ducal Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Journées de l’architecture – Notre maison imaginaire Palais Ducal Nevers, 16 octobre 2022, Nevers. Journées de l’architecture – Notre maison imaginaire Dimanche 16 octobre, 14h00 Palais Ducal Nevers

Gratuit – sur inscription – en équipes familiales de 3 personnes au plus dont un adulte – à partir de 6 ans

Durant quelques heures, venez vous amuser en famille et construire, en Lego, votre maison imaginaire ! Palais Ducal Nevers Place des Reines de Pologne Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Durant quelques heures, venez vous amuser en famille et construire, en Lego, votre maison imaginaire ! Elle peut rouler, voler, glisser, tout est possible car vous êtes des architectes très créatifs ! Un jury récompensera la création la plus originale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-16T14:00:00+02:00

2022-10-16T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Palais Ducal Nevers Adresse Place des Reines de Pologne Ville Nevers lieuville Palais Ducal Nevers Nevers Departement Nièvre

Palais Ducal Nevers Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Journées de l’architecture – Notre maison imaginaire Palais Ducal Nevers 2022-10-16 was last modified: by Journées de l’architecture – Notre maison imaginaire Palais Ducal Nevers Palais Ducal Nevers 16 octobre 2022 Nevers Palais ducal - Nevers Nevers

Nevers Nièvre