Les cours du Palais – Cycles de conférences Palais Ducal Nevers, lundi 29 janvier 2024.

Les cours du Palais – Cycles de conférences CYCLE I – Travailler la Terre de part le monde, histoire(s) de la céramique 29 janvier – 25 mars, les lundis Palais Ducal Tarif plein 40€ – Formulaire d’inscription téléchargeable sur https://culture.nevers.fr/wp-content/uploads/2024/01/formulaire_inscription.pdf – Règlement par chèque ou espèces uniquement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-29T18:30:00+01:00 – 2024-01-29T20:00:00+01:00

Fin : 2024-03-25T18:30:00+01:00 – 2024-03-25T20:00:00+01:00

De l’antiquité aux productions contemporaines, découvrez quatre millénaires de céramiqe.

Ce cycle de cinq séances mettra en lumière l’histoire de ce medium presque universel, de Nevers, capitale de la faïence, aux terres cuites préhispaniques ou aux porcelaines de Chine.

Modalités d’inscription:

Tarif plein 40€

Formulaire d’inscription disponible https://culture.nevers.fr/wp-content/uploads/2024/01/formulaire_inscription.pdf (clique droit – ouvrir dans un nouvel onglet) ,

Règlement par chèque ou espèces uniquement à joindre au formulaire d’inscription par voie postale à l’adresse suivante: Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, 16 rue Saint-Genest 58000 Nevers

Possibilité d’inscription dans les locaux de la conservation du musée, 16 rue Saint-Genest.

Accueil les mercredis 17 et 24 janvier et les samedis 20 et 27 janvier, de 10h à 12h et de 14h à 18h

Palais Ducal 1 rue Sabatier Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://culture.nevers.fr/wp-content/uploads/2024/01/formulaire_inscription.pdf »}] [{« link »: « https://culture.nevers.fr/wp-content/uploads/2024/01/formulaire_inscription.pdf »}]

conférence céramique

Ville de Nevers