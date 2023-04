Expériences, perspectives, défis et garanties du Commerce Equitable Palais du travail Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

organise une Table Ronde le 17 Mai avec la participation de :

• Christopher BOSCHER. Charge de mission de l’ONG Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) qui nous parlera del’expérience du programme Équité en Afrique de l’Ouest

• Gérard GODREUIL – Délègue Général de la Fédération Artisans du Monde (ADM) qui abordera la question de la garantie : Pourquoi avons-nous besoin de garanties ? Pour garantir quoi ? Atouts et limites des systèmes de garantie. Il s’attachera également à envisager les défis à relever par les acteurs du commerce équitable, le rôle des citoyen-nes et les perspectives d’ici 2025.

• Benoit G. agriculteur français, acteur d’un Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) lyonnais et faisant partie également d’une association pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP), partagera son témoignage de jeune agriculteur, ses pratiques agricoles, ses projets, défis et ses perspectives…

Une dégustation de produits biologiques, locaux et issus du commerce équitable sera proposée.

