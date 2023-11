Bourse aux jouets Calandreta Narbonesa Palais du Travail Narbonne Narbonne, 10 décembre 2023, Narbonne.

Bourse aux jouets Calandreta Narbonesa Dimanche 10 décembre, 10h00 Palais du Travail Narbonne

A quelques jours des fêtes de fin d’année, nous vous invitons à visiter ou à exposer à la bourse aux jouets organisée par les écoles Calandreta de Narbonne ! Plusieurs animations pour les plus jeunes sont proposées et vous pourrez vous restaurer sur place !

Palais du Travail Narbonne Boulevard Frederic Mistral, Narbonne Narbonne 11000 Aude Occitanie 0468903065 http://www.narbonne.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-calandreta-narbonesa/evenements/bourses-aux-jouets-de-la-calandreta-2023 »}] Symbole de la culture et des loisirs à Narbonne, le Palais des Arts, des Sports et du Travail est l’un des exemples rares dans le sud de la France de l’architecture fonctionnaliste des années 30. D’une superficie de 5 000 m², il comporte notamment une piscine et un gymnase.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T10:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:30:00+01:00

2023-12-10T10:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:30:00+01:00

bourse aux jouets sortie