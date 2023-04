Visite à distance des hauteurs de la cathédrale de Reims en 360° (visioconférence Zoom) Palais du tau Reims Catégories d’évènement: Marne

Visite à distance des hauteurs de la cathédrale de Reims en 360° (visioconférence Zoom) Palais du tau, 13 mai 2023, Reims. Visite à distance des hauteurs de la cathédrale de Reims en 360° (visioconférence Zoom) Samedi 13 mai, 21h30 Palais du tau Matériel à prévoir : un ordinateur, une tablette ou un smartphone avec une connexion internet d’au moins 5 Mb/s (pour vérifier, utilisez speedtest.net). Et c’est tout ! Le palais du Tau, musée des sacres des rois de France et de la cathédrale de Reims, a également en charge la visite des hauteurs de la cathédrale de Reims.

Ce circuit de visite n’est pas accessible en soirée, faute de lumière.

Comment découvrir ou redécouvrir alors les combles de la cathédrale ?

L’ensemble du circuit de visite a été numérisé en 360°. Dans le cadre de cette visioconférence, un médiateur culturel commentera en direct ce dispositif préenregistré qu’il partagera avec les visiteurs connectés et dans lequel il évoluera.

Une belle opportunité de découvrir des vues inédites de la cathédrale, telles que le sommet des tours ou la statue du sagittaire décochant sa flèche vers la cour du palais du Tau, d’écouter le carillon, d’accéder à des lieux fermés au public ou encore de survoler l’ancien palais des archevêques… sans avoir à se déplacer et en étant confortablement installé dans son canapé !

Cette visite transportera les visiteurs connectés dans le temps, du baptême de Clovis au Ve siècle jusqu'à la reconstruction de l'édifice après la Première guerre mondiale, grâce à l'observation de la statuaire médiévale entre figures historiques et représentations facétieuses, des caractéristiques de l'architecture gothique et la contemplation du cœur de la cité des sacres.

2023-05-13T21:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00

2023-05-13T21:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00 © Mélanie Lemoine / CMN

