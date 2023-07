Exposition Giorgio Silvestrini Palais du roi de Rome et pavillon du Verger Rambouillet, 16 septembre 2023, Rambouillet.

A l’occasion du dernier week-end de l’exposition « Giorgio Silvestrini – Solutions imaginaires », venez découvrir le travail de l’artiste grâce aux explications d’une guide-conférencière.

Palais du roi de Rome et pavillon du Verger Place du Roi-de-Rome 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France 01 34 83 21 21 http://www.rambouillet.fr Édifié à partir de 1807, cet hôtel particulier fut rapidement affecté au fils de Napoléon Ier et de Marie-Louise d’Autriche. Mais c’est aujourd’hui un monument mutilé, depuis la destruction du corps central dans les années 1830. Les deux pavillons conservés ont été inscrits à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques pour leurs façades et toitures en 1966. Les façades et toitures du pavillon occidental ont ensuite été classées en 1995. Faisant face à la façade occidentale sur jardin, le pavillon du Verger, qui abrite aujourd’hui les bureaux de la direction de la culture et du service municipal du patrimoine, date de 1718 et conserve un décor de boiseries et de médaillons de la fin du règne de Louis XVI qui lui vaut d’être inscrit à l’Inventaire supplémentaire depuis 1989. SNCF Rambouillet, depuis la gare Montparnasse

G. Silvestrini