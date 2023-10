Startups de la santé, participez au CHU Healthtech Connexion Day Palais du Pharo, Marseille Marseille, 20 novembre 2023, Marseille.

Startups de la santé, participez au CHU Healthtech Connexion Day Lundi 20 novembre, 09h00, 09h30 Palais du Pharo, Marseille sur inscription

Startups de la santé, participez au CHU Healthtech Connexion Day

Bordeaux Métropole et ses partenaires de l’écosystème santé * organisent un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour accompagner 10 start-ups de la métropole bordelaise au CHU Healthtech Connexion Day.

Cet AMI s’inscrit dans les enjeux identifiés par Bordeaux Métropole dans son schéma de développement économique, avec l’objectif de faciliter les innovations.

Les 10 start-ups sélectionnées pourront exposer leurs solutions, rencontrer et échanger avec les professionnels de santé et participer à la session de pitch.

Les critères pour candidater :

1. Proposer une technologie, un service ou un produit présentant une innovation en santé (Biotech, Dispositif Médical, Santé Numérique)

2. Être en capacité d’adresser des établissements de santé hospitaliers. La donnée sera au cœur des thématiques.

3. Présenter un intérêt à participer à cet évènement et s’engager à présenter sa solution le lundi 20 novembre à Marseille (exposant et session de pitch)

4. Avoir sa raison sociale immatriculée sur le territoire de Bordeaux Métropole ou y disposer d’un bureau / établissement secondaire.

 Répondre à l’AMI (jusqu’au 23/10) : cf lien dans Infos pratiques

* Partenaires locaux : Allis NA, Bordeaux Unitec, Tic Santé, ADI Nouvelle-Aquitaine, Invest in Bordeaux, Station E-Santé

En savoir plus sur le CHU Healthtech Connexion Day

Cette rencontre est organisée par France Biotech, l’association professionnelle des entrepreneurs de l’innovation en Santé et la Conférence des Directeurs Généraux de Centres Hospitaliers Universitaires (CHU). Elle s’adresse aux entrepreneurs de l’innovation en santé, aux équipes innovation, recherche, achat, soignants des CHU ainsi qu’aux représentants médicaux et experts.

Les enjeux de cette rencontre :

• Définir les priorités communes en matière de recherche et d’innovation en santé

• Partager les objectifs, expertises et problématiques entre acteurs hospitaliers et entrepreneurs

• Renforcer la complémentarité entre établissements hospitalo-universitaires et industriels pour que l’innovation bénéficie au plus vite aux patients et au système de soins.

+ 500 participants

32 CHU

+ 300 acteurs de la healthtech

+ 40 exposants, 300 RDV B2B

Le 20/11

Marseille, Palais du Pharo

S’inscrire : https://www.chu-healthtech-cday.com/

Palais du Pharo, Marseille Esplanade Pharo 58 bd Charles Livon, 13007 Marseille Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3iPdsz9ZdE28-fA1waLrJMhSLuIR9-1HhrolOgaOR2xUNkhPUEtLWTZCQ0UzUzYyQlY0SE9JVFY1VC4u&wdLOR=c2A8D7C2A-A925-4A3C-97F9-F876C72CF3C2 »}] [{« link »: « https://www.chu-healthtech-cday.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T09:00:00+01:00 – 2023-11-20T09:30:00+01:00

2023-11-20T09:30:00+01:00 – 2023-11-20T20:00:00+01:00

santé startups

Bordeaux Métropole