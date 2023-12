Forum des Interconnectés 2024 palais du Pharo Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Forum des Interconnectés 2024
3 et 4 avril 2024
palais du Pharo
Marseille

Les inscriptions seront accessibles prochainement

Début : 2024-04-03T09:30:00+02:00 – 2024-04-03T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-04T09:30:00+02:00 – 2024-04-04T17:30:00+02:00 Le Forum des Interconnectés est le rendez-vous de référence des acteurs au niveau national, le carrefour des initiatives et la tribune d’expression des ambitions des territoires en matière de numérique.

Organisé autour de grandes conférences, d'ateliers thématiques et du village des innovations, ce Forum donne à voir toute l'étendue de l'actualité numérique pour les collectivités.

palais du Pharo
58 boulevard Charles Livon
13007 Marseille

