⚠️COMPLET⚠️ Thibault Cauvin Palais du Pharo Marseille, samedi 3 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T19:00:00+01:00 – 2024-02-03T20:30:00+01:00

Fin : 2024-02-03T19:00:00+01:00 – 2024-02-03T20:30:00+01:00

Thibault Cauvin est bien plus qu’un guitariste. Ses concerts sont des moments de grâce hors du temps, d’une poésie rare, où il embarque comme par magie, quiconque tend l’oreille.

À vingt ans il était le prodige aux 36 grands prix internationaux, le Federer de la guitare, le virtuose indomptable, puis pendant quinze années il a vécu en tournée, en nomade, sans maison ni attache, guidé par les scènes du monde — plus de mille représentations dans près de 130 pays — sa guitare classique s’est alors colorée de liberté et d’ailleurs.

L’aventurier insatiable qu’il est, multiplie ensuite les duos atypiques et les rencontres improbables, sa personnalité inclassable se sculpte toujours plus, ses inspirations s’enrichissent sans cesse.

Thibault a aussi l’amour des mots et la passion des récits, en scène il raconte, il enivre, il invite chacun, au plus profond de ses rêves. Ses enregistrements sont autant d’univers qu’il nous fait traverser Vivaldi, Albeniz, Scarlatti, Bach, musique et cinéma…

Un répertoire en technicolor. Ne manquez pas cette soirée exceptionnelle !

En partenariat avec Le Palais du Pharo et la Ville de Marseille

Palais du Pharo 58 boulevard charles livon 13007 marseille Marseille 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Photo ©Jérémie Dumbrill