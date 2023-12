Festival Tous en sons: OSAMU & Co Palais du Pharo Marseille, 21 décembre 2023 19:00, Marseille.

Festival Tous en sons: OSAMU & Co Jeudi 21 décembre, 20h00 Palais du Pharo Gratuit sur réservation

Concert avec orchestre

L’OSAMU & Co rassemble des grands élèves du Conservatoire et des étudiants et membres du personnel issus de toutes les composantes de l’université d’Aix-Marseille recrutés au meilleur niveau pour jouer le grand répertoire symphonique et contribuer à son enrichissement par la programmation de créations contemporaines.

Dirigé par Sébastien Boin, il s’engage lors de cette nouvelle saison 23 – 24 dans un premier programme composé de L’Oiseau de Feu (Suite 1945) d’Igor Stravinsky et du 3eme Concerto pour piano de Serge Prokofiev.

L’OSAMU & Co répète tous les jeudis soirs de 19h à 21h30 au Conservatoire Pierre Barbizet.

Équipe artistique :

Orchestre :

OSAMU & Co

Direction :

Sébastien Boin.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Palais du Pharo 58 boulevard charles livon 13007 marseille Marseille 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/grands-concert-symphoniques-osamu-co »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-21T20:00:00+01:00 – 2023-12-21T21:30:00+01:00

2023-12-21T20:00:00+01:00 – 2023-12-21T21:30:00+01:00