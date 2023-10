LES SOIRÉES MUSICALES DU PHARO # 3: Théo Ould & Florent Héau Palais du Pharo Marseille, 9 décembre 2023, Marseille.

LES SOIRÉES MUSICALES DU PHARO # 3: Théo Ould & Florent Héau Samedi 9 décembre, 19h00 Palais du Pharo De 15 à 30€

Préludes de danse

Premier accordéoniste à avoir été nommé aux Victoires de la Musique (révélations 2023), Théo Ould est un artiste d’une grande ouverture d’esprit qui joue Bach ou Campo avec la même intensité.

Le « Stromae de l’accordéon » (Le Figaro) forme un duo explosif avec le « Maître Gims de la clarinette ». Florent Héau est en effet le partenaire idéal pour mettre sa riche palette de timbres au service d’un total esprit d’aventure.

Tous deux éclairent la frontière subtile entre la musique classique et la musique populaire. Leur programme propose une itinérance joyeuse et virtuose vers l’esprit de la danse.

On pense bien à Bach, Brahms, Liszt, mais aussi aux danses de cour de Marin Marais, aux danses roumaines de Bartók, aux danses espagnoles de Granados ou Falla, aux rythmes gitans de Carmen, aux parfums de la

musique klezmer, au tango de Piazzola… Du nord au sud et d’est en ouest, les accents de l’âme revêtent leurs plus belles couleurs.

L’accordéon et la clarinette, instruments nomades par excellence, se rencontrent pour nous faire vivre ces musiques du monde entier en un fabuleux tourbillon.

Palais du Pharo 58 boulevard charles livon 13007 marseille Marseille 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

