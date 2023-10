LES SOIRÉES MUSICALES DU PHARO # 3: Trio Golberg Palais du Pharo Marseille, 11 novembre 2023, Marseille.

LES SOIRÉES MUSICALES DU PHARO # 3: Trio Golberg Samedi 11 novembre, 19h00 Palais du Pharo De 15 à 30€

Le Trio Goldberg est un trio à cordes composé d’excellents chefs de pupitres de l’Orchestre philharmonique de Monte-Carlo.

Passionnés de musique de chambre, Liza Kerob (premier violon solo), Federico Hood (alto solo) et Thierry Amadi (violoncelle solo) sont aussi amis dans la vie.

Rappelons que l’OPMC est l’un des plus anciens orchestres d’Europe, il a notamment été dirigé par Toscanini et Furtwängler. Son directeur musical est aujourd’hui Kazuki Yamada. Le premier concert du Trio Goldberg était

consacré à la transcription des Variations Goldberg de Bach, d’où leur nom.

Leur talent a été récompensé par une médaille d’or à Vienne en 2019 qui s’ajoute à de nombreuses distinctions discographiques. Récemment, l’enregistrement Paris Moscou a fait l’unanimité auprès des critiques.

Au programme du concert, le Divertimento K 563 de Mozart créé en 1788 (l’année des trois dernières symphonies), dédié à Puchberg, frère en maçonnerie et mécène du compositeur. Sommet de la littérature pour trio à cordes, écrite en six mouvements, l’oeuvre est aussi l’une des plus personnelles de Mozart. En complément de programme, un trio de jeunesse de Haydn.

