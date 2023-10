LES SOIRÉES MUSICALES DU PHARO # 3: Un Français à Rio Palais du Pharo Marseille, 14 octobre 2023, Marseille.

LES SOIRÉES MUSICALES DU PHARO # 3: Un Français à Rio Samedi 14 octobre, 19h00 Palais du Pharo De 15 à 30€

Au départ, une rencontre. Celle du pianiste brésilien César

Birschner avec le violoniste français Grégoire Girard.

Le premier est venu étudier en France à l’âge de 15 ans. Il a travaillé avec Brigitte Engerer et Rena Shereshevskaya. Le second a été l’élève de Roland Daugareil au Conservatoire de Paris avant de se perfectionner avec Tedi Papavrami ou Maxim Vengerov. Il est en outre le premier violon du Quatuor Girard, fratrie musicale qui descend du grand anthropologue René Girard dont on célèbre les cent ans de la naissance cette année.

Au programme : la Sonate de Francis Poulenc, celle de Georges Auric, des pièces de Villa-Lobos, mais aussi le célèbre Boeuf sur le toit du Marseillais Darius Milhaud qui a été le secrétaire de Claudel à Rio, et cinq pièces de

Karol Beffa écrites en hommage à cinq compositeurs : Poulenc, Villa-Lobos, Milhaud, Honegger et Auric.

Un voyage musical qui tisse plus profondément les liens entre le Brésil et la France. Souvenons-nous que le Brésil a emprunté à Auguste Comte sa devise « Ordre et Progrès », que le Corcovado est l’oeuvre de Paul Landowski (père de Marcel) et que Nelson Freire vivait en partie à Paris.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Palais du Pharo 58 boulevard charles livon 13007 marseille Marseille 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/un-francais-a »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T19:00:00+02:00 – 2023-10-14T20:30:00+02:00

2023-10-14T19:00:00+02:00 – 2023-10-14T20:30:00+02:00