Cet évènement est passé Carnet de balade urbaine « Marseille en vue : le palais du Pharo » Palais du Pharo Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Carnet de balade urbaine « Marseille en vue : le palais du Pharo » Palais du Pharo Marseille, 15 septembre 2023, Marseille. Carnet de balade urbaine « Marseille en vue : le palais du Pharo » 15 septembre – 15 octobre Palais du Pharo Carnet à télécharger gratuitement à cette adresse : http://carnets-balades-urbaines.fr/marseille-en-vue-le-palais-du-pharo/ Les carnets de balades urbaines vous guident à travers l’architecture et l’urbanisme des villes du département des Bouches-du-Rhône. Ce mini-carnet propose un circuit court dans le jardin du Palais du Pharo, des temps d’observation du paysage avec différents niveaux, des jeux et bien sûr, des informations ! Partez à la découverte de l’histoire de Marseille, de ses bâtiments emblématiques mais aussi de celle du Palais du Pharo et de son parc. Puis laissez libre cours à votre imagination en créant une carte postale de votre visite ! Carnet à télécharger gratuitement à cette adresse : http://carnets-balades-urbaines.fr/marseille-en-vue-le-palais-du-pharo/ Les carnets sont conçus par la Compagnie des rêves urbains et financés par la DRAC Paca et le Conseil départemental 13. Palais du Pharo 86 Boulevard Charles Livon, 13007 Marseille Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://carnets-balades-urbaines.fr/marseille-en-vue-le-palais-du-pharo/ »}, {« link »: « http://carnets-balades-urbaines.it/marseil-en-vue-le-palais-du-pharo[/](http://carnets-balades-urbaines.fr/marseille-en-vue-le-palais-du-pharo/) »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T08:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:30:00+02:00

2023-10-15T09:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00 La Compagnie des rêves urbains Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Palais du Pharo Adresse 86 Boulevard Charles Livon, 13007 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Age min 9 Age max 99 Lieu Ville Palais du Pharo Marseille latitude longitude 43.29217;5.359032

Palais du Pharo Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/