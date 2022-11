QUATUOR CONFLUENCE Palais du Pharo Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

QUATUOR CONFLUENCE Palais du Pharo, 3 décembre 2022, Marseille. QUATUOR CONFLUENCE Samedi 3 décembre, 19h00 Palais du Pharo

De 12 à 25€

♫♫♫ Palais du Pharo 58 boulevard charles livon 13007 marseille Marseille 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.billetweb.fr/quatuor-confluence »}] . SAMEDI 03 DÉCEMBRE À 19h

Au Palais du Pharo – 58 Boulevard Charles Livon – 13007 – Salle La Major – 2e étage du Palais Historique Le quatuor Confluence, c’est une rencontre tout à fait inattendue où ce qui semble s’opposer en tout point finit par se compléter.

Abnégation et travail du détail ; fougue et témérité de l’instant. Matière sonore compacte ; envolées lyriques imprévues. On parle ici d’une véritable détermination musicale : cette volonté irrépressible de pénétrer l’esprit du compositeur, d’incarner son monde, et au-delà de la partition, de redonner vie à l’histoire qu’ils et elles nous livrent. Dans un programme SCHUMANN – RAVEL Billetterie en ligne : https://www.billetweb.fr/quatuor-confluence

ou par téléphone : 06.31.90.54.85 Le Quatuor Confluence est résident ProQuartet-CEMC

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T19:00:00+01:00

2022-12-03T21:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Palais du Pharo Adresse 58 boulevard charles livon 13007 marseille Ville Marseille lieuville Palais du Pharo Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Palais du Pharo Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

QUATUOR CONFLUENCE Palais du Pharo 2022-12-03 was last modified: by QUATUOR CONFLUENCE Palais du Pharo Palais du Pharo 3 décembre 2022 marseille Palais du Pharo Marseille

Marseille Bouches-du-Rhône