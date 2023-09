« HIPPOCAMPE » – Cie les Bestioles Palais du Littoral Grande-Synthe, 22 mai 2024, Grande-Synthe.

« HIPPOCAMPE » – Cie les Bestioles Mercredi 22 mai 2024, 15h00 Palais du Littoral 5€ Extérieur – 3€ Habitant GS

Voyage pour 900 cubes. 6 tiges de bois. 3 constructeurs. Les cubes s’empilent, forment des tours et des chemins. Une ville prend forme, parfois s’écroule et recommence. C’est un monde qui se construit. Et lorsque la nuit tombe, la vie s’éveille et ouvre les portes des imaginaires… Monde sous-marin pour certains, visite dans le cosmos pour d’autres… Est-ce un cheval qui court ? Et ces petites lumières qui scintillent et dansent : une constellation inconnue, d’étranges poissons des grands fonds ? Peu à peu nos comédiens s’effacent, laissant place à la lumière et à la musique vers une poésie de l’obscurité. A la frontière des arts plastiques, de la danse et du théâtre, Hippocampe déploie des univers inattendus à partir de simples cubes de bois.

Théâtre-danse / Durée : 40mn / +3 ans / Tarif D

L’équipe :

Metteur en scène : Martine Waniowski

Comédiens/danseurs : Amélie Patard, Fabien Di Liberatore/Justin Pleutin, Reda Brissel/Bernadette Ladener

Création lumières et technique : Brice Durand

Création sonore et musicale : Gilles Sornette

regard « Vie des formes » : Philippe Rodriguez Jorda

Régie : Thomas Coltat ou Mathias Ferry ou Brice Durand

Chargée de production : Clotilde Ast

Chargée de diffusion : Jérôme Minassian

Photos : Philippe Gisselbrecht

Le Palais du Littoral, construit en 1973, est un haut lieu de la vie collective, culturelle et associative de l'agglomération dunkerquoise. Il connaît une nouvelle jeunesse depuis que d'importants travaux d'extension et de réhabilitation ont été achevés en 2007.

Avec sa façade de bois et son aspect résolument moderne, le Palais offre aux artistes des conditions d’accueil, de répétition et de représentation optimales.

Deux salles accueillent la majorité des spectacles de la saison culturelle :

le Théâtre ( capacité de 449 places ) et le Forum ( jusqu’à 3 000 spectateurs ! )

