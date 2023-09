« STROBOSCOPIE » – La Manivelle Théâtre Palais du Littoral Grande-Synthe, 7 mai 2024, Grande-Synthe.

« STROBOSCOPIE » – La Manivelle Théâtre Mardi 7 mai 2024, 18h30 Palais du Littoral 5€ Extérieur – 3€ Habitant GS

Dans la ferveur nocturne d’une soirée électro, deux ados se rencontrent, se séduisent, se testent, se jaugent. Ils jouent, pour mieux découvrir l’autre, mais aussi mieux se connaître eux-mêmes. Mieux appréhender les codes sociaux, les habitudes. Comment se comporter face à l’autre? Avec l’autre? Devenir adulte ? Avec Stroboscopie, Sébastien Joanniez propose un texte en fragments, où la lumière n’a de cesse de s’éteindre et se rallumer. Comme ces deux ados, le texte joue des stéréotypes dans lesquels on s’enferme. Avec humour et délicatesse, il nous invite à réajuster notre vision du monde. Sur un plateau presque vide, aux lueurs contemporaines des néons et aux couleurs fluorescentes, la table d’un DJ et ses machines attendent le spectateur. Une ambiance de discothèque ? De soirée de fin de colo ? Là où l’on vit les premiers émois, les premiers baisers. Excellent prétexte au rapprochement des corps, à l’ivresse du son, et des ambiances nocturnes et festives. On sent au loin la fête battre son plein. Les néons, manipulés à vue par les interprètes, créent des cadres, des cases, qui évoquent ces clichés dans lesquels on se complait.

Théâtre / Durée : 50mn / +13 ans / Tarif D

L’équipe :

Texte : Sébastien Joanniez (Editions Théâtrales)

Mise en scène et scénographie : Simon Dusart

Direction artistique François Gérard

Avec : Anne-Sophie Goubet et Baptiste Legros

Musique Yolande Bashing

Création lumière : François Fremy

Costumes : Julie Leclerc

Régie plateau : Noémie Pagot

Régie son et lumière : François Frémy et Marie Boulogne en alternance

Photo : Kalimba

Palais du Littoral rue Charles garnier 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France Le Palais du Littoral, construit en 1973, est un haut lieu de la vie collective, culturelle et associative de l'agglomération dunkerquoise. Il connaît une nouvelle jeunesse depuis que d'importants travaux d'extension et de réhabilitation ont été achevés en 2007.

Avec sa façade de bois et son aspect résolument moderne, le Palais offre aux artistes des conditions d’accueil, de répétition et de représentation optimales.

Deux salles accueillent la majorité des spectacles de la saison culturelle :

le Théâtre ( capacité de 449 places ) et le Forum ( jusqu’à 3 000 spectateurs ! )

