« TOUT EST DANS LA VOIX » – Marianne James Jeudi 18 avril 2024, 20h00 Palais du Littoral 25€ Extérieur – 15€ Habitant GS

On aime toutes et tous chanter, sous la douche, dans la voiture. Il y a ceux.celles qui savent et ceux.celles qui ne savent pas, ceux.celles qui pensent maîtriser et ceux.celles qui ignorent le chanteur, la chanteuse qui est en eux.elles. Marianne James vous propose un cours accéléré et intensif, pour vous révéler en tant que chanteur ! Elle vous livrera tout son savoir-faire, en retraçant l’évolution du chant des grottes de Lascaux à Céline Dion. Elle va mettre sa voix et la nôtre à rude épreuve afin de chanter à l’unisson. Plus qu’un spectacle musical, plus qu’une conférence sur le chant, Marianne nous propose une rencontre ! La sienne et celle de nous-mêmes avec notre voix. Elle va vous faire vivre une expérience hors-norme !

Humour musical / Durée : 1h20 / Tout public / Tarif A

L’équipe :

Spectacle écrit par : Marianne JAMES, BenH

Collaboration musicale : Ullie SWAN

Palais du Littoral rue Charles garnier 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France 0328216600 https://www.ville-grande-synthe.fr/palaisdulittoral/ https://www.facebook.com/Palaisdulittoral/ [{« type »: « phone », « value »: « 0328244900 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@ville-grande-synthe.fr »}] Le Palais du Littoral, construit en 1973, est un haut lieu de la vie collective, culturelle et associative de l’agglomération dunkerquoise. Il connaît une nouvelle jeunesse depuis que d’importants travaux d’extension et de réhabilitation ont été achevés en 2007.

Avec sa façade de bois et son aspect résolument moderne, le Palais offre aux artistes des conditions d’accueil, de répétition et de représentation optimales.

Deux salles accueillent la majorité des spectacles de la saison culturelle :

le Théâtre ( capacité de 449 places ) et le Forum ( jusqu’à 3 000 spectateurs ! )

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-18T20:00:00+02:00 – 2024-04-18T21:30:00+02:00

