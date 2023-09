« PINOCCHIO » – Cie Cas Public Palais du Littoral Grande-Synthe, 11 avril 2024, Grande-Synthe.

« PINOCCHIO » – Cie Cas Public Jeudi 11 avril 2024, 20h00 Palais du Littoral 10€/5€ Extérieur – 7€/4€ Habitant GS

Projet Pinocchio, nouvelle création tout public pour six interprètes de la chorégraphe Hélène Blackburn, revisite ce conte classique archi-connu, car indémodable, par le prisme de la métamorphose. Comme par enchantement, Pinocchio, une marionnette faite de bois brut prend vie. Cahin-caha, trop fier et mauvais choix, naïvement, il s’aventure. Au bout d’un parcours initiatique mouvementé, il finit par s’affranchir des fils qui le manipulent jusqu’à s’incarner totalement et devenir un enfant. Matières chorégraphiques d’exception, ces métamorphoses fantasques et fantastiques permettent d’évoquer les tourments du corps, les revirements de l’âme, les changements auxquels nous sommes toutes et tous confrontés. Sans langue de bois, la chorégraphe déconstruit ce récit pour en extraire sa subtile essence. À l’échelle de notre histoire commune, nous sommes issus de ces transformations étonnantes, végétales, animales qui semblent tenir de la magie. Elles parlent de nous, de notre lien inhérent avec la nature. Nos expressions en sont riches. Ne parlons-nous pas de jambe de bois, de tête de linotte, de gueule de bois, de chair de poule, de tête de cochon, d’œil de lynx, de peau de vache ou de pied-de-poule ?

Danse / Durée : 55mn / +6 ans / Tarif C

L’équipe :

Direction artistique et chorégraphies : Hélène Blackburn

Musiques : Vincent Legault

Lumière : Emmanuel Landry et Hélène Blackburn

Scénographie : Hélène Blackburn avec la collaboration d’Emmanuel Landry

Costumes : Michael Slack

Animations : Marjolaine Leray

Films : Xavier Curnillon

Direction technique : Emmanuel Landry

Palais du Littoral rue Charles garnier 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France 0328216600 https://www.ville-grande-synthe.fr/palaisdulittoral/ https://www.facebook.com/Palaisdulittoral/ [{« type »: « phone », « value »: « 0328244900 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@ville-grande-synthe.fr »}] Le Palais du Littoral, construit en 1973, est un haut lieu de la vie collective, culturelle et associative de l’agglomération dunkerquoise. Il connaît une nouvelle jeunesse depuis que d’importants travaux d’extension et de réhabilitation ont été achevés en 2007.

Avec sa façade de bois et son aspect résolument moderne, le Palais offre aux artistes des conditions d’accueil, de répétition et de représentation optimales.

Deux salles accueillent la majorité des spectacles de la saison culturelle :

le Théâtre ( capacité de 449 places ) et le Forum ( jusqu’à 3 000 spectateurs ! )

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-11T20:00:00+02:00 – 2024-04-11T21:00:00+02:00

2024-04-11T20:00:00+02:00 – 2024-04-11T21:00:00+02:00

Ville de Grande-Synthe Palais du Littoral