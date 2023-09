« ANOUCH » André Manoukian Trio, Les Balkanes et Dafné Kritharas Palais du Littoral Grande-Synthe, 5 avril 2024, Grande-Synthe.

« ANOUCH » André Manoukian Trio, Les Balkanes et Dafné Kritharas Vendredi 5 avril 2024, 20h00 Palais du Littoral 25€ Extérieur – 15€ Habitant GS

Pianiste d’origine arméno-cosmique tel qu’il se définit lui-même, homme de radio et de télévision, cet artiste médiatique est aussi un compositeur et un arrangeur aux belles collaborations (Charles Aznavour, Michel Petrucciani, Natacha Atlas…). Formé au classique, c’est dans le jazz qu’il trouve sa liberté d’expression. Aujourd’hui, il ouvre son piano au répertoire de ses ancêtres pour laisser jaillir toute la richesse d’une musique modale parée de mélancoliques notes bleues… Appuyé par la puissance d’un chœur féminin de voix bulgares, son jazz atmosphérique nous entraîne dans une escapade sensuelle entre Arménie, jazz et Balkans !

Musique / Durée : 1h30 / Tout public / Tarif A

L’équipe :

Piano : André Manoukian

Chant : Milena Jeliazkova, Diana Barzeva, Martine Sarazin, Dafné Kritharas

Violoncelle : Guillaume Latil

Tablas : Mosin Kawa

Palais du Littoral rue Charles garnier 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France 0328216600 https://www.ville-grande-synthe.fr/palaisdulittoral/ https://www.facebook.com/Palaisdulittoral/ [{« type »: « phone », « value »: « 0328244900 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@ville-grande-synthe.fr »}] Le Palais du Littoral, construit en 1973, est un haut lieu de la vie collective, culturelle et associative de l’agglomération dunkerquoise. Il connaît une nouvelle jeunesse depuis que d’importants travaux d’extension et de réhabilitation ont été achevés en 2007.

Avec sa façade de bois et son aspect résolument moderne, le Palais offre aux artistes des conditions d’accueil, de répétition et de représentation optimales.

Deux salles accueillent la majorité des spectacles de la saison culturelle :

le Théâtre ( capacité de 449 places ) et le Forum ( jusqu’à 3 000 spectateurs ! )

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-05T20:00:00+02:00 – 2024-04-05T21:30:00+02:00

2024-04-05T20:00:00+02:00 – 2024-04-05T21:30:00+02:00

Ville de Grande-Synthe Palais du Littoral

Antoine Jaussaud