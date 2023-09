« FEMMES SUR LE FIL » – Cie Filage Palais du Littoral Grande-Synthe, 29 mars 2024, Grande-Synthe.

« FEMMES SUR LE FIL » – Cie Filage Vendredi 29 mars 2024, 20h00 Palais du Littoral 10€/5€ Extérieur – 7€/4€ Habitant GS

Un spectacle entre danse et acrobatie, un corps mis à l’épreuve, où dans chaque mouvement s’inscrit la puissance et la fragilité. Sur le plateau, deux agrès, un cube ouvert et un fauteuil, le corps comme sur un fil cherche constamment l’équilibre pour éviter la chute. Des textes témoins, des récits, des vies en pointillés disent la lutte et la pulsion de vie qui fait tenir debout toutes ces femmes pour échapper au cauchemar du réel. Ici, le corps relaie les mots. La danse est une manière de faire front tel un entraînement au combat. Aller jusqu’au bout, ne pas lâcher, s’effondrer, se relever, lâcher prise, perdre le sens, s’acharner, expulser la colère, se replier sur soi, perdre le contrôle, chuter… Et tenir debout pour s’échapper… Femmes sur le fil est un solo de danse, théâtre et vidéo qui porte les récits de femmes victimes de violences, rencontrées au fil de nombreux ateliers sur le territoire des Hauts-de-France.

Danse-Théâtre-Vidéo / Durée : 1h / +15 ans / Tarif C

L’équipe :

Conception : Camille Blanc

Avec Camille Blanc

Avec les récits et témoignages de : Addys, Audrey, Christèle, Corinne, Dorine, Georgine, Laura, Léonie, Lucie, Lydia, Lydie, Marie-Paule, Myriam, Ophélie, Valérie et Sandra

Dramaturgie : Martine Cendre

Conseiller mise en scène, textes : Guy Alloucherie

Conseiller danse acrobatie : Frédéric Arsenault

Création vidéo : Alexandre Rabozzi

Création décor et régie générale : Sébastien Pin

Création lumières et régie lumières : Juliette Delfosse

Production & Diffusion : Emilie Drapeau, Margot Lagneaux

Le Palais du Littoral, construit en 1973, est un haut lieu de la vie collective, culturelle et associative de l'agglomération dunkerquoise. Il connaît une nouvelle jeunesse depuis que d'importants travaux d'extension et de réhabilitation ont été achevés en 2007.

Avec sa façade de bois et son aspect résolument moderne, le Palais offre aux artistes des conditions d’accueil, de répétition et de représentation optimales.

Deux salles accueillent la majorité des spectacles de la saison culturelle :

le Théâtre ( capacité de 449 places ) et le Forum ( jusqu’à 3 000 spectateurs ! )

