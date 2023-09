« SOLUS AMOR » – Cie Recirquel Palais du Littoral Grande-Synthe, 26 mars 2024, Grande-Synthe.

« SOLUS AMOR » – Cie Recirquel Mardi 26 mars 2024, 20h00 Palais du Littoral 15€/12€ Extérieur – 12€/9€ Habitant GS

Mis en scène et chorégraphié par Bence Vági, le directeur artistique de RECIRQUEL, Solus Amor fusionne le cirque contemporain et la danse, moderne et classique, dans une production de cirque dansé, un genre développé par la compagnie ces dernières années. Le spectacle exprime les différents aspects de l’amour, dissèque ses mécanismes, explore ses multiples manifestations. « Dans Solus Amor, nous parlons de grands sujets sérieux », dit Bence Vági, « qui concernent tout le monde d’une manière ou d’une autre. Nous le faisons dans une forme et un langage qui, au lieu d’exclure, accueillent les spectateurs qui souhaitent réfléchir. Solus Amor parle de foi et d’amour, de la nature et de l’univers.

Cirque / Durée : 1h15 / Tout public / Tarif B

L’équipe :

Direction, chorégraphie : Bence Vági

Avec : Gergely Bagdi, László Farkas, Ádám Fehér, Zita Horváth, Renátó Illés, Gáspár Téri, Yevheniia Obolonina, Eszter Seguí-Fábián, Kristóf Várnagy, Csilla Wittmann, Gábor Zsíros

Musique : Edina Szirtes

Son : Gábor Terjék

Set : Péter Klimó

Marionnettes : Janni Younge

Conception de rideaux flottants : Péter Klimó, Bence Vági, Tamás Vladár

Costumes : Emese Kasza

Costumes produits par :Klára Muladi

Lumières : Attila Lenzsér, József Pető

Chorégraphie des acrobaties aériennes : Renátó Illés

Direction technique, conception de vol : Tamás Vladár

Capitaine de danse : Zita Horváth

Assistant créatif du directeur : Gábor Zsíros

Assistant du directeur : Aliz Schlecht

Palais du Littoral rue Charles garnier 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France

Le Palais du Littoral, construit en 1973, est un haut lieu de la vie collective, culturelle et associative de l'agglomération dunkerquoise. Il connaît une nouvelle jeunesse depuis que d'importants travaux d'extension et de réhabilitation ont été achevés en 2007.

Avec sa façade de bois et son aspect résolument moderne, le Palais offre aux artistes des conditions d’accueil, de répétition et de représentation optimales.

Deux salles accueillent la majorité des spectacles de la saison culturelle :

le Théâtre ( capacité de 449 places ) et le Forum ( jusqu’à 3 000 spectateurs ! )

