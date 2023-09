KUTU Palais du Littoral Grande-Synthe, 18 mars 2024, Grande-Synthe.

KUTU Lundi 18 mars 2024, 20h00 Palais du Littoral 10€/5€ Extérieur – 7€/4€ Habitant GS

Passionné par les musiques éthiopiennes, Théo Ceccaldi, violoniste et jazzman, a exploré les nuits fiévreuses d’Addis-Abeba où il a découvert une chanteuse épatante, Hewan Gebrewold. D’improvisations sur place à la co-écriture à distance, ce duo d’artistes compose des chansons au croisement des rythmiques tribales et de poèmes d’aujourd’hui, s’appuyant sur la liberté du jazz pour s’approcher du rock et délivrer une «éthio-transe».

Kutu, qui se traduit par on y va !, joue un set tellurique entre influences traditionnelles azmaris (= chanteur ou musicien éthiopien), furieuse transe électro-mystique, slam tonitruant et énergie punk. Sa musique s’alimente par des claviers cosmiques, une batterie exaltée, des basses hypnotiques et des voix stellaires.

Musique / Durée : 1h30 / Tout public / Tarif C

Soirée Mondes Pluriels

L’équipe :

Voix : Hewan Gebrewold (voix)

Direction artistique, violon : Théo Ceccaldi

Basse : Valentin Ceccaldi

Claviers : Akemi Fujimori

Batterie : Cyril Attef

Palais du Littoral rue Charles garnier 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France 0328216600 https://www.ville-grande-synthe.fr/palaisdulittoral/ https://www.facebook.com/Palaisdulittoral/ [{« type »: « phone », « value »: « 0328244900 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@ville-grande-synthe.fr »}] Le Palais du Littoral, construit en 1973, est un haut lieu de la vie collective, culturelle et associative de l’agglomération dunkerquoise. Il connaît une nouvelle jeunesse depuis que d’importants travaux d’extension et de réhabilitation ont été achevés en 2007.

Avec sa façade de bois et son aspect résolument moderne, le Palais offre aux artistes des conditions d’accueil, de répétition et de représentation optimales.

Deux salles accueillent la majorité des spectacles de la saison culturelle :

le Théâtre ( capacité de 449 places ) et le Forum ( jusqu’à 3 000 spectateurs ! )

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-18T20:00:00+01:00 – 2024-03-18T21:30:00+01:00

2024-03-18T20:00:00+01:00 – 2024-03-18T21:30:00+01:00

Ville de Grande-Synthe Palais du Littoral