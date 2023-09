CELTIC LEGENDS Palais du Littoral Grande-Synthe, 14 mars 2024, Grande-Synthe.

CELTIC LEGENDS Jeudi 14 mars 2024, 20h00 Palais du Littoral 15€/12€ Extérieur – 12€/9€ Habitant GS

Après le triomphe de la tournée des 20 ans, Celtic Legends revient en 2024. Celtic Legends est un spectacle de musiques et de danses irlandaises qui s’est produit sur de nombreuses scènes à travers le monde depuis sa création, attirant près de 3 millions de spectateurs. Créé à Galway, au Coeur du Connemara, Celtic Legends est un condensé de la culture traditionnelle Irlandaise recréant sur scène l’ambiance électrique d’une soirée dans un pub traditionnel. Venez partager durant 2 heures ce voyage au coeur de l’Irlande soutenu par 5 talentueux musiciens sous la baguette de Sean McCarthy et de 12 extraordinaires danseurs sous la houlette de la créative Jacintha Sharpe.

Un nouveau programme musical énergique, appuyé par de nouvelles chorégraphies frénétiques pour un tout nouveau show 100% LIVE !

Saint Patrick

Danse/Musique / Durée : 1h30 / Tout public / Tarif B / au Forum

Direction musicale : Sean Mc Carthy

Chorégraphies : Jacintha Sharpe

Le Palais du Littoral, construit en 1973, est un haut lieu de la vie collective, culturelle et associative de l'agglomération dunkerquoise. Il connaît une nouvelle jeunesse depuis que d'importants travaux d'extension et de réhabilitation ont été achevés en 2007.

Avec sa façade de bois et son aspect résolument moderne, le Palais offre aux artistes des conditions d’accueil, de répétition et de représentation optimales.

Deux salles accueillent la majorité des spectacles de la saison culturelle :

le Théâtre ( capacité de 449 places ) et le Forum ( jusqu’à 3 000 spectateurs ! )

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-14T20:00:00+01:00 – 2024-03-14T22:30:00+01:00

