« AFFAIRES SENSIBLES – Combats de Femmes » Mercredi 13 mars 2024, 20h00 Palais du Littoral 10€/5€ Extérieur – 7€/4€ Habitant GS

Affaires Sensibles, l’émission phare de France Inter est adaptée au théâtre. Avec la complicité de Clémence Thioly, Fabrice Drouelle nous raconte avec cette voix, ce talent et cette singularité, des combats de femmes qui nous replongent dans des moments de vies intenses : Pauline Dubuisson, amoureuse et transgressive, Marie Humbert, courageuse et déchirée et Edith Cresson, indépendante et anticonformiste.

Des destins de femmes hors du commun qui ont incarné à elles-seules la liberté.

Théâtre / Durée : 1h20 / +14 ans / Tarif C

L’équipe :

Avec : Fabrice Drouelle, Clémence Thioly

Mise en scène : Eric Théobald

D’après une idée originale de François Lucciani,

Auteurs : Simon Maisonobe, Jean Bulot et Adrien Morat

Scénographie : Johan Chabal et Julie Noyat

Lumières : Johan Chabal

Habillage vidéo : Mathias Deflau

Musique : Sébastien Galiana

Adaptation théâtrale de l’émission de France Inter

Le Palais du Littoral, construit en 1973, est un haut lieu de la vie collective, culturelle et associative de l'agglomération dunkerquoise. Il connaît une nouvelle jeunesse depuis que d'importants travaux d'extension et de réhabilitation ont été achevés en 2007.

Avec sa façade de bois et son aspect résolument moderne, le Palais offre aux artistes des conditions d’accueil, de répétition et de représentation optimales.

Deux salles accueillent la majorité des spectacles de la saison culturelle :

le Théâtre ( capacité de 449 places ) et le Forum ( jusqu’à 3 000 spectateurs ! )

Ville de Grande-Synthe Palais du Littoral

Fabienne Rapeneau