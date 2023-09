AHMED SYLLA – « Origami » Palais du Littoral Grande-Synthe, 23 février 2024, Grande-Synthe.

AHMED SYLLA – « Origami » Vendredi 23 février 2024, 20h00 Palais du Littoral 25€ Extérieur – 15€ Habitant GS

Origami : ou l’art du pliage. Je vois nos destins comme des origamis qui se plient à des choix, des joies et des peines, des victoires et des échecs… Pendant plus de 10 ans maintenant, je me suis plié en quatre pour essayer de vous plier en deux. Je me demande quelle forme aurait pris mon origami, mon destin, si je n’avais pas plié bagage de ma ville natale…

Semaine de l’humour

Humour l Durée : 1h30 I +12 ans / Tarif A / au Forum

L’équipe :

Texte et Mise en scène : Ahmed Sylla

Avec : Ahmed Sylla

Palais du Littoral rue Charles garnier 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France 0328216600 https://www.ville-grande-synthe.fr/palaisdulittoral/ https://www.facebook.com/Palaisdulittoral/ [{« type »: « phone », « value »: « 0328244900 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@ville-grande-synthe.fr »}] Le Palais du Littoral, construit en 1973, est un haut lieu de la vie collective, culturelle et associative de l’agglomération dunkerquoise. Il connaît une nouvelle jeunesse depuis que d’importants travaux d’extension et de réhabilitation ont été achevés en 2007.

Avec sa façade de bois et son aspect résolument moderne, le Palais offre aux artistes des conditions d’accueil, de répétition et de représentation optimales.

Deux salles accueillent la majorité des spectacles de la saison culturelle :

le Théâtre ( capacité de 449 places ) et le Forum ( jusqu’à 3 000 spectateurs ! )

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-23T20:00:00+01:00 – 2024-02-23T21:30:00+01:00

2024-02-23T20:00:00+01:00 – 2024-02-23T21:30:00+01:00

Ville de Grande-Synthe Palais du Littoral

Florian Saez