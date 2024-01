RESTITUTION DANSE Palais du Littoral Grande-Synthe, mercredi 21 février 2024.

RESTITUTION DANSE Le département danse de l’EMAS propose une restitution public Mercredi 21 février, 19h30 Palais du Littoral Entrée gratuite

Comme chaque année le département propose son travail au public, nous assisterons cette année à une retitution public du travail mené au cours du premier semestre !

Palais du Littoral
Rue Charles Garnier
Grande-Synthe
Grande-Synthe 59760

