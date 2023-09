VERINO « Focus » Palais du Littoral Grande-Synthe, 20 février 2024, Grande-Synthe.

VERINO « Focus » Mardi 20 février 2024, 20h00 Palais du Littoral 25€ Extérieur – 15€ Habitant GS

Entre ce que tu penses, ce que tu veux dire, ce que les autres comprennent, ce que tu crois que les autres pensent alors que tu ne penses pas ce que tu veux dire… FOCUS. Troisième spectacle, changement de calibre, Vérino s’attaque à des sujets globaux, mondiaux et même spatiaux pour faire le point sur ses contradictions et les nôtres. Si Socrate et Coluche avaient eu un enfant, Focus ça serait son cadeau de naissance. Parce que Je sais que je ne sais rien, ça donne le vertige et c’est marrant.

Semaine de l’humour

Humour / Durée : 1h10 / +10 ans / Tarif A

L’équipe :

Mise en scène : Thibaut Evrard

Collaboration artistique : Aude Galliou et Marion Balestriero

Jean-Marc Dumontet et Inglorious Prod

