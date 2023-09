« GABOR et les Chapeaux Rouillés » Palais du Littoral Grande-Synthe, 15 février 2024, Grande-Synthe.

« GABOR et les Chapeaux Rouillés » Jeudi 15 février 2024, 18h30 Palais du Littoral 5€ Extérieur – 3€ Habitant GS

Dans un monde où toute forme de vie semble avoir disparu, Gabor, personnage solitaire et fantastique, doit terminer la construction d’une machine appelée « Harmonie ». C’est elle qui doit lui permettre de retrouver l’Humanité. Aidé de ses amis imaginaires, les chapeaux rouillés, il poursuit sa mission en chantant, au cours d’un voyage féérique où le public est d’abord embarqué clandestinement. Mais jusqu’à quand ? Avec des étoiles plein les yeux et des rêves plein la tête, on finit forcément par se retrouver… Éveillés, émerveillés !

Musique / Durée : 1h30 / +5 ans / Tarif D

L’équipe :

Composition, scénographie, interprétation : Thierry Hanna

Auteur, interprétation : François Garnier

Régie technique : David Delaporte

Mise en scène, vidéo, interprétation : Elise Hanna

Maquillage, interprétation : Jennifer Sebbe

Diffusion : Philippe Dewinter

Le Palais du Littoral, construit en 1973, est un haut lieu de la vie collective, culturelle et associative de l'agglomération dunkerquoise. Il connaît une nouvelle jeunesse depuis que d'importants travaux d'extension et de réhabilitation ont été achevés en 2007.

Avec sa façade de bois et son aspect résolument moderne, le Palais offre aux artistes des conditions d’accueil, de répétition et de représentation optimales.

Deux salles accueillent la majorité des spectacles de la saison culturelle :

le Théâtre ( capacité de 449 places ) et le Forum ( jusqu’à 3 000 spectateurs ! )

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-15T18:30:00+01:00 – 2024-02-15T20:00:00+01:00

Ville de Grande-Synthe Palais du Littoral

Thierry Tonneaux