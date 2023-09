ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE Palais du Littoral Grande-Synthe, 8 février 2024, Grande-Synthe.

ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE Jeudi 8 février 2024, 20h00 Palais du Littoral 15€/12€ Extérieur – 12€/9€ Habitant GS

Tous les spectateurs de ses concerts vous le diront : Patricia Kopatchinskaja est extraordinaire ! La violoniste moldave est un phénomène, tant du point de vue de la technique que par l’énergie qu’elle dégage sur scène. Engagée dans la création, celle qu’on appelle PatKop présente ici le concerto d’Aureliano Cattaneo, l’un des compositeurs les plus passionnants de sa génération. Le reste du programme s’annonce tout aussi séduisant, avec l’irrésistible Don Juan de Richard Strauss et une rare pièce de Bernstein écrite pour Rostropovitch.

Un merveilleux vent de comédie musicale soufflera enfin avec les jubilatoires Danses Symphoniques de Bernstein, tirées du célèbre West Side Story.

Semaine Classique

Musique / Durée : 1h30 / Tout public / Tarif B

Le programme :

R.STRAUSS Don Juan

CATTANEO Not Alone We Fly

Commande de l’Orchestre National de Lille, de la Philharmonie d’Essen, du Konzerthaus de Vienne, de l’Orchestre symphonique de la radio de Vienne et de Milano Musica, association pour la musique contemporaine

BERNSTEIN Slava !

BERNSTEIN West Side Story, Danses Symphoniques

L’équipe :

Alexandre Bloch : Direction

Patricia Kopatchinskaja : Violon

Orchestre National de Lille

Palais du Littoral rue Charles garnier 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France 0328216600 https://www.ville-grande-synthe.fr/palaisdulittoral/ https://www.facebook.com/Palaisdulittoral/ [{« type »: « phone », « value »: « 0328244900 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@ville-grande-synthe.fr »}] Le Palais du Littoral, construit en 1973, est un haut lieu de la vie collective, culturelle et associative de l’agglomération dunkerquoise. Il connaît une nouvelle jeunesse depuis que d’importants travaux d’extension et de réhabilitation ont été achevés en 2007.

Avec sa façade de bois et son aspect résolument moderne, le Palais offre aux artistes des conditions d’accueil, de répétition et de représentation optimales.

Deux salles accueillent la majorité des spectacles de la saison culturelle :

le Théâtre ( capacité de 449 places ) et le Forum ( jusqu’à 3 000 spectateurs ! )

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-08T20:00:00+01:00 – 2024-02-08T21:30:00+01:00

2024-02-08T20:00:00+01:00 – 2024-02-08T21:30:00+01:00

Ville de Grande-Synthe Palais du Littoral

Ugo Ponte ONL