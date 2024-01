Chœur d’enfants Palais du Littoral Grande-Synthe, jeudi 8 février 2024.

Chœur d’enfants Les Chœurs d’enfants de l’Emas accueillent l’ONL Jeudi 8 février, 19h00 Palais du Littoral Tarifs Programmation.

Pour cloturer la 11-ème édition de la semaine classique 2024, le Palais du Littoral recoit l’Orchestre national de Lille, l’occasion pour les choeurs d’enfants de l’Emas d’acceuillir le public en musique !

Palais du Littoral Rue Charles Garnier Grande-Synthe Grande-Synthe 59760

Musqiue Chœur d’Enfant

