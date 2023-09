« ALMATAHA » – Cie Zahrbat Palais du Littoral Grande-Synthe, 6 février 2024, Grande-Synthe.

« ALMATAHA » – Cie Zahrbat Mardi 6 février 2024, 18h30 Palais du Littoral 5€ Extérieur / 3€ Habitant GS

Pour ce nouvel opus à destination du jeune public, Brahim Bouchelaghem développe la thématique du voyage initiatique. Il s’attache à la mise en mouvement du parcours sensible et épique que compose la recherche complexe de l’identité dès l’enfance. Almataha est l’histoire onirique de personnages qui se trouvent confrontés au gré des rencontres à des épreuves qui les amèneront à se construire petit à petit et leur permettront de forger leur caractère. Cette pièce chorégraphique pour 3 danseurs, qui animent la marionnette, prend la forme d’un véritable carnet de voyage : un voyage libérateur, émancipateur, à l’intérieur de soi, vers les autres. Alliant danse Hip Hop, théâtre d’objets et marionnette, Brahim Bouchelaghem joue avec le mythe du labyrinthe, comme figure de nos cheminements, de nos hésitations, de nos apprentissages. Danseurs, objets et marionnettes composent ensemble une poésie du voyage, de la découverte.

Danse/Marionnette / Durée : 50mn / +5 ans / Tarif D

L’équipe :

Direction artistique et chorégraphie : Brahim Bouchelaghem

Conseil artistique et dramaturgique objets et marionnettes : Denis Bonnetier

Interprétation et manipulation : Moustapha Bellal, Sofiane Chalal, Alhouseyni N’Diaye

Musique originale : Usmar

Lumières : Philippe Chambion

Costumes : Emmanuelle Geoffroy

Construction marionnettes et objets : Vitalia Samuilova

Scénographie : Brahim Bouchelaghem et Denis Bonnetier

Construction Décor : Atelier du Théâtre du Nord et Denis Bonnetier

Régie Plateau : Adrien Hosdez

Le Palais du Littoral, construit en 1973, est un haut lieu de la vie collective, culturelle et associative de l'agglomération dunkerquoise. Il connaît une nouvelle jeunesse depuis que d'importants travaux d'extension et de réhabilitation ont été achevés en 2007.

Avec sa façade de bois et son aspect résolument moderne, le Palais offre aux artistes des conditions d’accueil, de répétition et de représentation optimales.

Deux salles accueillent la majorité des spectacles de la saison culturelle :

le Théâtre ( capacité de 449 places ) et le Forum ( jusqu’à 3 000 spectateurs ! )

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-06T18:30:00+01:00 – 2024-02-06T19:30:00+01:00

Ville de Grande-Synthe Palais du Littoral

Julie Cherki/Marie Greulich