« LES REGLES DU JE(U) » – Le Théâtre du Prisme Jeudi 1 février 2024, 20h00 Palais du Littoral 10€/5€ Extérieur – 7€/4€ Habitant GS

Le jour de Noël, dans la cuisine d’une maison de famille. Tout le monde est réuni pour préparer le déjeuner en attendant le retour du patriarche, Francis, qui sort de l’hôpital pour l’occasion. Edith, son épouse, prépare la fête et impose une discipline militaire à ses fils Matthew et Adam, ainsi qu’à leurs compagnes Carrie et Nicole. À l’étage, Emma, la fille d’Adam et Nicole, se repose ; elle souffre du syndrome de fatigue chronique. Tout doit être parfait. La tension est palpable. Le déjeuner tourne au règlement de comptes et au pugilat : disputes, cris, larmes et bataille de nourriture sont au menu. Le repas de Noël en famille tourne au drame, pour notre plus grand plaisir !

Théâtre / Durée : 2h / +14 ans / Tarif C

L’équipe :

Texte : Sam Holcroft « The rules of living »

Traduction : Sophie Magnaud

Mise en scène : Arnaud Anckaert

Collaborateur artistique : Didier Cousin

Avec : Fanny Chevallier, Nicolas Cornille, Roland Depauw, Céline Dupuis, Victoria Quesnel en alternance avec Karine Pedurand, Nicolas Postillon, Emma Anckaert en alternance avec Julie Gallet.

Lumières : Daniel Levy

Musique : Maxence Vandevelde

Vidéo : Jérémie Bernaert

Costumes : Alexandra Charles

Construction décor : Artom Atelier & les ateliers du Théâtre du Nord

Direction technique : Christophe Durieux

Photos : Frédéric Lovino

Le Palais du Littoral, construit en 1973, est un haut lieu de la vie collective, culturelle et associative de l'agglomération dunkerquoise. Il connaît une nouvelle jeunesse depuis que d'importants travaux d'extension et de réhabilitation ont été achevés en 2007.

Avec sa façade de bois et son aspect résolument moderne, le Palais offre aux artistes des conditions d’accueil, de répétition et de représentation optimales.

Deux salles accueillent la majorité des spectacles de la saison culturelle :

le Théâtre ( capacité de 449 places ) et le Forum ( jusqu’à 3 000 spectateurs ! )

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-01T20:00:00+01:00 – 2024-02-01T22:00:00+01:00

Ville de Grande-Synthe Palais du Littoral

Frédéric Lovino