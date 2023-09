LES GOGUETTES – « En trio mais à quatre » Palais du Littoral Grande-Synthe, 24 janvier 2024, Grande-Synthe.

LES GOGUETTES – « En trio mais à quatre » Mercredi 24 janvier 2024, 20h00 Palais du Littoral 10€/5€ Extérieur – 7€/4€ Habitant GS

Quelle aventure ! Des premiers café-concerts parisiens en 2013 jusqu’aux Folies Bergère en 2023, que de chemin parcouru ! Des tournées dans toute la France à guichet fermé, deux spectacles à la Cigale et un autre à l’Olympia remplis en pleine crise sanitaire, un reportage historique dans le JT de Jean-Pierre Pernaut, un film documentaire sur France 3… Mais quel est le secret derrière un tel succès et une telle longévité ? Prenez simplement 4 zigotos bourrés d’humour qui savent écrire, chanter et jouer de la musique

Humour musical / Durée : 1h40 / +12 ans / Tarif C

L’équipe :

De et avec : Valentin Vander, Stan, Clémence Monnier, Aurélien Merle

Mise en scène : Yéshé Henneguelle

Régie lumière : Vincent Lemaitre

Régie son : Dimitri Baizeau

Palais du Littoral rue Charles garnier 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France Le Palais du Littoral, construit en 1973, est un haut lieu de la vie collective, culturelle et associative de l'agglomération dunkerquoise. Il connaît une nouvelle jeunesse depuis que d'importants travaux d'extension et de réhabilitation ont été achevés en 2007.

Avec sa façade de bois et son aspect résolument moderne, le Palais offre aux artistes des conditions d’accueil, de répétition et de représentation optimales.

Deux salles accueillent la majorité des spectacles de la saison culturelle :

le Théâtre ( capacité de 449 places ) et le Forum ( jusqu’à 3 000 spectateurs ! )

