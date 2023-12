FESTIJEUX PALAIS DU LITTORAL Grande-Synthe, 20 janvier 2024 08:00, Grande-Synthe.

FESTIJEUX 20 et 21 janvier 2024 PALAIS DU LITTORAL Accès libre et gratuite, enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Buvette sur place

FESTIJEUX en version XXL

La ludothèque proposera un panel de jeux d’aujourd’hui et d’autrefois pour tous, du parcours de motricité à la nurserie, de la marchande à la construction, « en avant les histoires avec les playmobils », « Construis ton monde avec Lego » et en terminant par les jeux de société animés par les Dés Maskés. Un espace sera dédié pour les bornes d’arcade, flippers et baby-foot pour le plaisir des petits et des grands.

Connaissez-vous les jeux de rôle ? Venez les découvrir à festijeux

PALAIS DU LITTORAL rue Charles Garnier 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France

2024-01-20T09:00:00+01:00 – 2024-01-20T12:00:00+01:00

2024-01-21T14:00:00+01:00 – 2024-01-21T18:00:00+01:00

