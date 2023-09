« DANS LA SOLITUDE DES CHAMPS DE COTON » – M.C Pietragalla, J. Derouault Palais du Littoral Grande-Synthe, 16 janvier 2024, Grande-Synthe.

« DANS LA SOLITUDE DES CHAMPS DE COTON » – M.C Pietragalla, J. Derouault Mardi 16 janvier 2024, 20h00 Palais du Littoral 15€/12€ Extérieur – 12€/9€ Habitant GS

Dans la solitude des champs de coton est une pièce majeure du théâtre contemporain qui met en scène un dealer et un client : deux oiseaux de nuit, deux êtres blessés, deux solitudes… L’auteur nous donne à voir ce qui se déroule juste avant le conflit. Une bagarre verbale qui s’apparente à une bagarre de rue dans un lieu isolé. Sur ce terrain neutre et désert, les deux personnages sont amenés à se révéler, à se mettre à nu. La danse exprime ici l’inconscient poétique des personnages qui permet de remplir le temps tout comme « l’échange des mots » ne sert « qu’à gagner du temps avant l’échange des coups ». C’est une parade où chacun se jauge, se frôle, se provoque. Le désir s’incarne dans le corps, les respirations, les envolées chorégraphiques qui troublent les protagonistes et les amènent à réagir, voire même à reconnaître qu’ils sont touchés : « Essayez de m’atteindre, vous n’y arriverez pas. »

Danse / Durée : 1h20 / + 14 ans / Tarif B

L’équipe :

Textes : BERNARD-MARIE KOLTÈS

Chorégraphie et mise en scène : MARIE-CLAUDE PIETRAGALLA et JULIEN DEROUAULT

AVEC : JULIEN DEROUAULT et PIERRE-CLAVER BELLEKA AKA DEXTER

LUMIÈRES : ALEXIS DAVID

Le Palais du Littoral, construit en 1973, est un haut lieu de la vie collective, culturelle et associative de l'agglomération dunkerquoise. Il connaît une nouvelle jeunesse depuis que d'importants travaux d'extension et de réhabilitation ont été achevés en 2007.

Avec sa façade de bois et son aspect résolument moderne, le Palais offre aux artistes des conditions d’accueil, de répétition et de représentation optimales.

Deux salles accueillent la majorité des spectacles de la saison culturelle :

le Théâtre ( capacité de 449 places ) et le Forum ( jusqu’à 3 000 spectateurs ! )

Ville de Grande-Synthe Palais du Littoral

