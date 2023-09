« A LA DERIVE ! » – Cie La Rustine Palais du Littoral Grande-Synthe, 10 janvier 2024, Grande-Synthe.

« A LA DERIVE ! » – Cie La Rustine Mercredi 10 janvier 2024, 15h00 Palais du Littoral 5€ Extérieur / 3€ Habitant GS

Félix n’a jamais vu les vagues, il ne connaît qu’une mer calme et lisse à l’horizon. Lorsqu’il était petit, son grand-père lui racontait l’histoire du grand cachalot, si grand qu’il entraîne la houle à chaque éclat de rire. Aujourd’hui c’est décidé, Félix prend la mer, pour trouver le grand cétacé et percer le mystère des vagues. Un conte en musique teinté de poésie. Embarquez avec Félix à travers les mers, à la dérive !

Théâtre – Musique / Durée : 45min / + 3 ans / Tarif D

L’équipe :

musiciens-comédiens : Arthur Smagghe et Romain Smagghe

mise en scène : Stéphanie Vertray

univers visuel : Clouk

Création lumière : Noémie Moal

costumes : Atelier Galamez

Palais du Littoral rue Charles garnier 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France 0328216600 https://www.ville-grande-synthe.fr/palaisdulittoral/ https://www.facebook.com/Palaisdulittoral/ [{« type »: « phone », « value »: « 0324244900 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@ville-grande-synthe.fr »}] Le Palais du Littoral, construit en 1973, est un haut lieu de la vie collective, culturelle et associative de l’agglomération dunkerquoise. Il connaît une nouvelle jeunesse depuis que d’importants travaux d’extension et de réhabilitation ont été achevés en 2007.

Avec sa façade de bois et son aspect résolument moderne, le Palais offre aux artistes des conditions d’accueil, de répétition et de représentation optimales.

Deux salles accueillent la majorité des spectacles de la saison culturelle :

le Théâtre ( capacité de 449 places ) et le Forum ( jusqu’à 3 000 spectateurs ! )

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-10T15:00:00+01:00 – 2024-01-10T16:00:00+01:00

2024-01-10T15:00:00+01:00 – 2024-01-10T16:00:00+01:00

Ville de Grande-Synthe Palais du Littoral

Kalimba Mendes