« Yé ! L’EAU » – Circus Baobab Mardi 5 décembre, 20h00 Palais du Littoral 15€/12€ Extérieur – 12€/9€ Habitant GS

Ils sont 13, 13 acrobates et danseurs originaires de Conakry, en Guinée, 13 enfants de la rue formés aux arts de la scène par les meilleurs professionnels africains et français, 13 artistes de 18 à 30 ans qui ont été les grands finalistes de « La France a un incroyable talent». Leur nouveau spectacle, « Yé ! L’eau », est une épopée spectaculaire qui leur permet de faire la preuve de leur virtuosité et de nous raconter une histoire, une histoire forte au fil de l’eau, cette ressource aussi rare que précieuse dont la conquête est indispensable à la vie, à une vie meilleure. « Yé ! L’eau » dit la capacité de l’Homme à insister, à recommencer, à inventer. Et si les recoins d’un monde en ruine devenaient le décor d’une renaissance ? Une autre fin du monde est possible. Voilà ce que disent les corps de Circus Baobab.

Cirque / Durée : 1h15 / Tout public / à partir de 7 ans / Tarif B

L’équipe :

Directeur artistique : Kerfalla Camara

Metteur en cirque : Yann Ecauvre

Compositeurs : Yann Ecauvre et Jérémy Manche

Intervenant acrobatique : Damien Drouin

Chorégraphes : Nedjma Benchaïb et Mounâ Nemri

Costumière : Solène Capmas

Création Lumière : Clément Bonnin et Cécilia Moine

Régisseuse Générale : Cécilia Moine

La troupe de 13 Acrobates – Danseurs : Bangoura Hamidou, Bangoura Momo, Camara Amara Den Wock, Camara Bangaly, Camara Ibrahima Sory, Camara Moussa, Camara Sekou, Keita Aicha, Sylla Bangaly, Sylla Fode Kaba, Sylla M’Mahawa, Youla Mamadouba, Camara Facinet en alternance avec Tambassa Amara

Producteur : Richard Djoudi

Diffusion et Production : Mélanie Verdeaux

Palais du Littoral rue Charles garnier 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France

Avec sa façade de bois et son aspect résolument moderne, le Palais offre aux artistes des conditions d’accueil, de répétition et de représentation optimales.

Deux salles accueillent la majorité des spectacles de la saison culturelle :

le Théâtre ( capacité de 449 places ) et le Forum ( jusqu’à 3 000 spectateurs ! )

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T20:00:00+01:00 – 2023-12-05T21:30:00+01:00

Ville de Grande-Synthe Palais du Littoral

