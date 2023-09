« TOUT LE MONDE SAVAIT ! » Sylvie Testud Palais du Littoral Grande-Synthe, 29 novembre 2023, Grande-Synthe.

Mercredi 29 novembre, 20h00
15€ habitant GS / 25€ Extérieur

Accusée du meurtre de son mari, Valérie Bacot incarne à elle seule un combat. Celui d’une femme pour se sortir de l’emprise de son bourreau, celui d’une mère pour protéger ses enfants, celui d’une victime pour porter une parole dérangeante et nécessaire. L’histoire de Valérie Bacot c’est l’histoire d’un silence meurtrier, du dysfonctionnement des institutions, d’une difficulté à entendre et prendre en compte la parole des victimes. C’est l’histoire d’une résilience incroyable, celle d’une femme devenue figure iconique de la lutte contre les violences conjugales.

Théâtre / Durée : 1h20 / + 14 ans / Tarif A

L’équipe :

Une pièce d’Élodie Wallace

D’après l’œuvre de Valérie Bacot avec Clémence de Blasi, Éditions Fayard

Avec : Sylvie Testud

Avec la participation de : Nathalie Tomasini et Janine Bonaggiunta

Mise en scène : Anne Bouvier

Collaboration artistique : Anne Poirier-Busson

Scénographe : Jean-Michel Adam

Lumière : Denis Koransky

Musique : Sylvain Jacques

Stylisme : Julia Allègre

Molière du Seul.e en scène

Palais du Littoral
rue Charles garnier
59760 Grande-Synthe
Grande-Synthe
59760
Nord Hauts-de-France

Le Palais du Littoral, construit en 1973, est un haut lieu de la vie collective, culturelle et associative de l'agglomération dunkerquoise. Il connaît une nouvelle jeunesse depuis que d'importants travaux d'extension et de réhabilitation ont été achevés en 2007.

Avec sa façade de bois et son aspect résolument moderne, le Palais offre aux artistes des conditions d’accueil, de répétition et de représentation optimales.

Deux salles accueillent la majorité des spectacles de la saison culturelle :

le Théâtre ( capacité de 449 places ) et le Forum ( jusqu’à 3 000 spectateurs ! )

