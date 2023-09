« TOI, GAVROCHE » – Compagnie Du Bonjour Palais du Littoral Grande-Synthe, 22 novembre 2023, Grande-Synthe.

« TOI, GAVROCHE » – Compagnie Du Bonjour Mercredi 22 novembre, 15h00 Palais du Littoral

Le spectacle se passe dans un bar. Le public s’installe dans les gradins. Eugénie, la tenancière, attend les derniers retardataires pour fermer son café. Quand tout le monde est présent, la réunion peut commencer. Il s’agit d’une réunion clandestine qui nous expliquera comment se défendre en cas d’attaques, comment monter une barricade. Alors que chacun est attentif, Gavroche, gamin des rues, débarque avec son panache et sa gouaille. Il a faim, comme d’habitude, mais ce soir, il a faim de raconter son histoire. C’est avec la voix d’Eugénie et la verve de Victor Hugo que l’on découvre ce gamin touchant, symbole de liberté et d’espoir. Nous voilà plongés dans la vie étonnante d’un gamin des rues, une explosion de joie et de misère à l’issue dramatique. C’est le récit d’un destin tragique mais néanmoins lumineux.

Théâtre / Durée : 1h / + 8 ans / Tarif D

L’équipe :

Écriture-jeu : Lucie Jacquemart

Mise en scène : Marie-Pierre Feringue

Création marionnettes : Alexandra Basquin

Création lumière : Juliette Delfosse

Musique : Christophe Gras/Nicolas Montagne

Scénographie : Frédérique Bertrand, Anne Legroux, Bertrand Mahé

Photos : Bruno Depoorter

Diffusion : Gildas Laure

Palais du Littoral rue Charles garnier 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France

Avec sa façade de bois et son aspect résolument moderne, le Palais offre aux artistes des conditions d’accueil, de répétition et de représentation optimales.

Deux salles accueillent la majorité des spectacles de la saison culturelle :

le Théâtre ( capacité de 449 places ) et le Forum ( jusqu’à 3 000 spectateurs ! )

Ville de Grande-Synthe Palais du Lilltoral

Bruno Depoorter