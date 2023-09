« PARPAING » – 114 Compagnie Palais du Littoral Grande-Synthe, 15 novembre 2023, Grande-Synthe.

« PARPAING » – 114 Compagnie Mercredi 15 novembre, 20h00 Palais du Littoral 7€/4€ habitant GS / 10€/5€ Extérieur

Enfant unique élevé par une mère fragile et un père alcoolique, la vie de Nicolas Petisoff prend un nouveau tournant lorsqu’il découvre qu’il a un frère et une sœur et que sa mère biologique, âgée alors de dix-sept ans, a été forcée de l’abandonner à la naissance. “À qui les secrets de famille font-ils du bien ?”, telle est l’interrogation principale de Parpaing. Accompagné sur scène d’un musicien et de vidéos, le comédien raconte son parcours, les évènements qui ont construit son identité (son adoption, sa famille adoptive, l’alcoolisme et la tentative de suicide de son père, l’acceptation de son homosexualité, le mariage pour tous, son métier, ses ami.e.s,…). Un spectacle sur la résilience, façonné d’émotions. Un moment intime et bouleversant, à partager.

Dans le cadre du Festival Récits Sans Frontières

En partenariat avec le Château Coquelle

Théâtre / Récits de vie / Durée : 1h10 / + 15 ans / Tarif C

L’équipe :

Concepteur, auteur, jeu : Nicolas Petisoff

Concepteur, régie générale et régie son : Denis Malard

ou régie générale et régie son en tournée : Frank Lawrence

Musicien, compositeur : Guillaume Bertrand

Régisseur lumière : Baptiste Michel

Direction d’acteur : Emmanuelle Hiron

Construction : François Aubry

Création lumière : Benoît Brochard

Création graphique : Karosabutkiss

Photos : Julie Glassberg et Esther-Launey

Palais du Littoral rue Charles garnier 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France 0328216600 https://www.ville-grande-synthe.fr/palaisdulittoral/ https://www.facebook.com/Palaisdulittoral/ [{« type »: « phone », « value »: « 0328244900 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@ville-grande-synthe.fr »}] Le Palais du Littoral, construit en 1973, est un haut lieu de la vie collective, culturelle et associative de l’agglomération dunkerquoise. Il connaît une nouvelle jeunesse depuis que d’importants travaux d’extension et de réhabilitation ont été achevés en 2007.

Avec sa façade de bois et son aspect résolument moderne, le Palais offre aux artistes des conditions d’accueil, de répétition et de représentation optimales.

Deux salles accueillent la majorité des spectacles de la saison culturelle :

le Théâtre ( capacité de 449 places ) et le Forum ( jusqu’à 3 000 spectateurs ! )

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T20:00:00+01:00 – 2023-11-15T21:30:00+01:00

Ville de Grande-Synthe Palais du Littoral

Julie Glassberg