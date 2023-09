Louis Bertignac « Dans le film de ma vie » Palais du Littoral Grande-Synthe, 8 novembre 2023, Grande-Synthe.

Louis Bertignac « Dans le film de ma vie » Mercredi 8 novembre, 20h00 Palais du Littoral 15€ Habitant GS / 25€ Extérieur

Six ans après le triomphe des Insus au Stade de France, et au lendemain du succès de son autobiographie Jolie petite histoire parue en avril 2022, Louis Bertignac signe son grand retour avec « Dans le film de ma vie ». Enregistrées entre Londres, Hambourg, Nashville, Osaka, et la France, ses onze nouvelles chansons originales produites par le chanteur/guitariste fusionnent l’ADN des plus grands tubes de Téléphone et la sensibilité profonde de Louis Bertignac.

L’équipe :

Guitare, voix : Louis Bertignac

Basse : Zou (Icheme Zouggart)

Batterie : Jimmy Montout :

Claviers : Jean-Max Méry

Lumières : Sébastien Jaume

Son : Christian Desille

Musique / Durée : 1h30 / Tout public / Tarif A / Au forum

Palais du Littoral rue Charles garnier 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France 0328216600 https://www.ville-grande-synthe.fr/palaisdulittoral/ https://www.facebook.com/Palaisdulittoral/ [{« type »: « phone », « value »: « 0328244900 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@ville-grande-synthe.fr »}] Le Palais du Littoral, construit en 1973, est un haut lieu de la vie collective, culturelle et associative de l’agglomération dunkerquoise. Il connaît une nouvelle jeunesse depuis que d’importants travaux d’extension et de réhabilitation ont été achevés en 2007.

Avec sa façade de bois et son aspect résolument moderne, le Palais offre aux artistes des conditions d’accueil, de répétition et de représentation optimales.

Deux salles accueillent la majorité des spectacles de la saison culturelle :

le Théâtre ( capacité de 449 places ) et le Forum ( jusqu’à 3 000 spectateurs ! )

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T20:00:00+01:00 – 2023-11-08T22:00:00+01:00

2023-11-08T20:00:00+01:00 – 2023-11-08T22:00:00+01:00

Ville de Grande-Synthe Palais du Littoral

Pierrick Guidou