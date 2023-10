Thé Dansant Palais du Littoral Grande-Synthe Catégories d’Évènement: Grande-Synthe

Nord Thé Dansant Palais du Littoral Grande-Synthe, 26 octobre 2023, Grande-Synthe. Thé Dansant Jeudi 26 octobre, 14h30 Palais du Littoral entrée libre Thé dansant, avec une buvette tenue par l’association « Les Anciens Mineurs »

Ouverture des portes à 14h00 et le thé dansant débutera à 14h30 Palais du Littoral rue Charles Garnier Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.28.26.31.21 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T14:30:00+02:00 – 2023-10-26T18:00:00+02:00

2023-10-26T14:30:00+02:00 – 2023-10-26T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Grande-Synthe, Nord Autres Lieu Palais du Littoral Adresse rue Charles Garnier Grande-Synthe Ville Grande-Synthe Departement Nord Age min 60 Age max 99 Lieu Ville Palais du Littoral Grande-Synthe latitude longitude 51.020214;2.30059

Palais du Littoral Grande-Synthe Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grande-synthe/